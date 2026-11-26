Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı, kazada 2 kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar'da Güneşli Koçman Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, otomobilin kaldırıma çıkarak yayalara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bağcılar'da iki kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Güneşli Koçman Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada Muhammed Tacettin Ç. (26) idaresindeki 34 GYB 012 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarpmıştı. Kazada Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu'nun (59) hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil hızla kaldırıma çıkarak yayalara çarpıyor.
Kaynak: İHA
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