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Bağcılar'da ölen kadını poşetlere sarıp 10 gün aynı evde yaşayan şüpheli ve 2 arkadaşı yakalandı

Uyuşturucu madde kullandıktan sonra kafasını sehpaya çarpıp ölen kadını poşetlere sarıp 10 gün aynı evde kaldı

İSTANBUL - Bağcılar'da uyuşturucu madde kullandıktan sonra başına aldığı darbe sonucu ölen kadını poşetlere saran ve 10 gün cesetle aynı evde yaşayan şahıs ile birlikte olayı bildikleri halde ihbarda bulunmayan 2 kişi daha gözaltına alındı. Cesetle aynı evde 10 gün yaşayan şahsın ifadesinde sabah kalktığında kadının hareketsiz olduğunu gördüğünü ve olayın kendi üzerine kalacağını düşünerek kimseye haber vermediğini söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahallede 4 katlı bir apartmanın bodrum katında oturan Ensar Avuç (60), 3 ay önce Bağcılar'da Songül Kurt ile tanıştı. Kurt, kısa zaman sonra Ensar Avuç'un evinde yaşamaya başladı. İddiaya göre, çift bir süre önce evde uyuşturucu madde kullandı. Daha sonra maddenin etkisi ile Kurt yere düşerek başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Ensar Avuç, cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı. 10 gün sonra Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı. Durumu anlattıkları kadın, duyduklarını 10 Şubat Pazar günü polise söyleyerek ihbarda bulundu. Polis ekipleri, ihbar edilen eve baskın düzenledi ve poşetlere sarılı halde kadın cesedi ile karşılaştı. Kadının cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıpta yapılan incelemede kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Konuya ilişkin polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde Ensar Avuç, R.B.isimli kadın şahısla O.D.isimli erkek şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ensar Avuç'un yaklaşık 10 gün önce beraber uyuşturucu madde kullandıklarını Songül Kurt'un düşme sonucu kafasını sehpaya çarptığını, kaldırmaya çalıştığında 'beni bırak' demesi üzerine bırakıp yattığını, sabah kalktığında ise şahsın hareketsiz olduğunu gördüğünü ve olayın kendi üzerine kalacağını düşünerek kimseye haber vermediğini, koku nedeniyle dört gün önce cesedi poşete koyduğunu söylediği öğrenildi. Ensar Avuç, R.B., O.D. isimli şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında; silah, narkotik, sahtecilik, hırsızlık, yağma gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu, ayrıca O.D. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak suçundan arandığı tespit edildi. Konu ile ilgili yakalan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.