Bağcılar'da bir şahıs, devriye aracındaki polis memurlarına bıçakla saldırdı - Son Dakika
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Bağcılar'da bir şahıs, devriye aracındaki polis memurlarına bıçakla saldırdı

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Bağcılar'da devriye aracında bekleyen polis memurlarına yoldan geçen bir şahıs bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan yakalandı.

07.02.2025 14:34
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde dehşet veren bir olay yaşandı. Şüpheli bir şahıs, meydanda park halinde bulunan devriye aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.

DEVRİYE ARACINDAKİ POLİSLERİ BIÇAKLADI

Bir süre etrafa bakan şüpheli polis otosunun kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından polis memurları M.E.K. ve F.İ. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YAKAYI ELE VERDİ

Saldırgan şahıs ise kısa sürede yakalanırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Bağcılar\'da bir şahıs, devriye aracındaki polis memurlarına bıçakla saldırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da bir şahıs, devriye aracındaki polis memurlarına bıçakla saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erol MARASLI:
    Anlamadıgım burada polise meşru müdafa hakkı oluşmuş,kanı bozuk saldırgan saf taraftaki polisi bıçaklarken sol taraftaki polis kardeşimiz ne yapıyordu? Silahı orantısız kullanmak kadar silahı kullamamakta suçtur 66 3 Yanıtla
  • Kasım Temur:
    asit kuyusu diyorum 53 7 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    sade Bağcılar deme abi her memleketten Adam var orada Afrikalı Asyalı Avrupalı 23 5 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Ülkenin geldiği son durum. Vatandaş ne yapsın peki. 23 2 Yanıtla
  • Emin Tas:
    Polisin yetkisi yok adamlar bile bile ölüyor yazık bu meslek artık yapılmaz 18 3 Yanıtla
  • Mehmet null:
    vatandaş ne yapsın silahlı polis kendini koruyamıyor adelet yok şeriat başka yolu yok 5 3 Yanıtla
  • 6490203:
    e sen şimdi naneyi yemedin mi 4 0 Yanıtla
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