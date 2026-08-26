Bağcılar'da Sağlık Görevlisine Saldırı Girişimi - Son Dakika
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Bağcılar'da Sağlık Görevlisine Saldırı Girişimi

Bağcılar\'da Sağlık Görevlisine Saldırı Girişimi
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Bağcılar'da bir kişi, Aile Sağlığı Merkezi'nde beklediği için görevliye saldırma girişiminde bulundu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, fazla beklediğini iddia ederek, danışma masasını dağıtıp görevliye saldırma girişiminde bulundu. O anlar güvenlik kamerasını yansıdı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Bağcılar Rumeli Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, muayene için gelen bir kişi fazla beklediğini ileri sürerek görevli ile tartıştı. Tartışmanın ardından adam, danışma masasını dağıtıp, görevliye saldırma girişiminde bulundu. Bunun üzerine orada bulunan hastalar, adamı uzaklaştırıp dışarıya çıkardı.

Adamın görevliye saldırı girişiminde bulunup, etrafı dağıttığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan İstanbul Aile Hekimliği Derneği, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "25 Ağustos Salı sabahı saat 10.02'de başvuran hasta yalnızca 8 dakika beklediği için hasta kayıt masasını ve çevresindeki kamuya ait malzemeleri dağıtarak sağlık çalışanlarının görev yaptığı alanı kullanılamaz hale getirmiş ve sağlık hizmetini kesintiye uğratmıştır. Ortaya çıkan görüntü, yalnızca dağılan bir masa veya yere saçılan tıbbi malzemelerden ibaret değildir. Sağlık çalışanlarının güvenli, huzurlu ve insan onuruna yakışır bir ortamda çalışması bir ayrıcalık değil, en temel hakkıdır. Sağlık kuruluşlarının da hem çalışanlar için hem de hastalar için güvenli alanlar olması gerekir. Sağlıkta şiddetin bahanesi, gerekçesi ve mazereti olamaz. Yetkilileri, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak konusunda daha etkin ve caydırıcı tedbirler almaya, sağlık kuruluşlarında şiddeti önleyecek mekanizmaları güçlendirmeye çağırıyoruz. Çünkü sağlık çalışanına yönelen her şiddet eylemi, yalnızca bir çalışana değil, sağlık hizmetinin kendisine yönelik bir saldırıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bağcılar, İstanbul, Şiddet, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da Sağlık Görevlisine Saldırı Girişimi - Son Dakika

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