Bağcılar'da saldırıda ölen gencin 13 suç kaydı çıktı, 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bağcılar'da saldırıda ölen gencin 13 suç kaydı çıktı, 5 şüpheli gözaltına alındı

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Bağcılar\'da saldırıda ölen gencin 13 suç kaydı çıktı, 5 şüpheli gözaltına alındı
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İddiaya göre, Bağcılar Fatih Mahallesi'nde 10 Ekim akşamı caddede yürüyen iki genç silahlı saldırıya uğradı; biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, hayatını kaybeden gencin 13 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul Bağcılar'da caddede yürüyen iki genç, silahlı saldırıya uğradı. Olayda Emirhan Menteşe hayatını kaybederken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Menteşe'nin 13 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 10 Ekim akşamı saat 22.52'de Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen 21 yaşındaki Emirhan Menteşe ile 20 yaşındaki Baran D., silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emirhan Menteşe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Emirhan Menteşe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Baran D. ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda 13 boş kovan bulunurken, çevredeki bir iş yerine 2 mermi isabet ettiği tespit edildiği öğrenildi. Kaçan şahısları yakalama çalışmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Emirhan Menteşe'nin 13 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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