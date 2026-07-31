Bağcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı - Son Dakika
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Bağcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Bağcılar\'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
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İstanbul Bağcılar'da bir işyeri sahibinin oğlu silahlı saldırıda yaralandı, saldırgan yakalandı.

İstanbul Bağcılar'da düzenlenen silahlı saldırıda işyeri sahibinin oğlu yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli saldırgan polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

Olay saat 14.00 civarında Bağcılar Yenimahalle Mahallesi, 1532 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan bir iş yeri önüne gelen saldırgan henüz bilinmeyen bir nedenle dükkana kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olayda kurşunların hedefi olan Cevdet A. (27) boynundan yaralandı. Yaralanan Cevdet A. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisinin kimlik bilgileri henüz belirlenemezken, şahıs olayın bulunduğu yerin 2 sokak üzerinde kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Boynundan yaralandı"

Olay esnasında evde olduğunu belirten Batuhan Cemil, "Evde oturduğum esnada birkaç el silah sesi geldi. Sonra camdan baktığımda bir tane çocuk geldi, burada çalışan ağabeylerden birine saydırdı. Saldırgan sonra aşağıya doğru kaçtı. Allah razı olsun birkaç tane abi geldi hemen yaralının boynuna müdahalede bulundu. Boynundan yaralandı. Sonra araca bindirip yaralıyı hastaneye götürdüler" dedi.

"9 tane mermi kovanı bulundu"

Ramazan Bayır isimli vatandaş ise, "Binadan aşağıya iniyordum. En son kata geldiğimde silah sesleri duydum. Kapıyı açtığımda siyah renkli giyinmiş bir genç herhalde silah sıkarak yukarıya doğru koşuyordu. Ne olduğunu tam anlayamadık önce ama sonra öğrendik ki bu mahallede tekstil makinesi satan kişinin oğlunu vurmuşlar. Yaralanan ağabeyi hastaneye götürdüler. Sonra polisler geldi ve saldırgan yukarıya doğru kaçarak gitti. Daha sonra dediler ki saldırgan çöp konteynırına silahı atıp bir binaya girmiş. Vurulan kişiyi görmedim ama boynundan ve yanağından kurşun almışlar diyorlar 9 tane mermi kovanı bulundu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bağcılar, İstanbul, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı - Son Dakika

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