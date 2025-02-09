Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı - Son Dakika
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Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı

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Bağcılar'da ters yöne giren sürücüyle karşı yönden gelen başka bir sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Ters yöne giren sürücü "Seni öldürürüm" diyerek tehdit edince diğer sürücü yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Trafik magandası "O telefonu kırarım" diyerek sürücüye saldırınca araçtaki çocuk hıçkırarak ağladı.

09.02.2025 10:36
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İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında trafikte maganda dehşeti yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kadir D. 34 FTA 699 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada Hakan A. 34 EYU 918 plakalı aracıyla ters yönden gelmeye başladı. Taraflar yolda karşı karşıya gelip ilerleyemeyince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada ikili arasında küfürleşme yaşandı.

"O TELEFONU KIRARIM" DEYİP SALDIRDI

Aracından inen Hakan A. ise iddiaya göre, "Seni öldürürüm" diyerek tehditte bulununca Kadir D. yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bu sırada Hakan A, "O telefonu kırarım" ve "Bunu yapma, sil" diyerek üstüne yürüdüğü Kadir D'ye saldırdı.

ÇOCUK HIÇKIRARAK AĞLADI

Kadir D'nin yanında bulunan çocuğunun korkudan hıçkırarak ağladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinde bulunan İkram A'nın araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Hakan A. ve Kadir D. emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından haklarında adli işlem yapılan taraflar, savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ters yöne giren maganda 'O telefonu kırarım' deyip çocuğun önünde saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • A25.semih:
    magandayı bırakta onu serbest bırakan savcıdan şikayetçi ol bende 74 1 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK:
    terbiyesizler hani nerde adalet bumu yani oh ne güzel be Allah belanızı versin adalet adalet diye diye hak hukuk kalmadı lanet olsun yazık yazık sayın başkan gormuyormusun bunları kaç yıldır yeter artık ya 47 1 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    hani yeni kanun çıkmıştı arabadan inene saldırana ceza vardı bir de ters yöne girip haklı çıkıyor birde hakdız olduğu halde işlem yapılmıyor 39 1 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Laadam ters yöne girmiş 36 0 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Suçsuz olan tutuklanmamış hayret ! 33 0 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    yeni kanun yürürlüğe girmedi mi halen. araçtan inip saldırdı. 26 1 Yanıtla
  • aaaaa:
    hadi bakalim bunu hakime savcıya yapın 18 0 Yanıtla
  • Hakan Demirel:
    Hani aracdan inenin ehliyet gidiyor du nerde 14 1 Yanıtla
  • Bekir Boylu:
    onlarda haklı.damlarda yermi kaldı.versene ev hapsini. arrammmm...ancak gücünüz gazetecilere sanatçılara yeter 10 2 Yanıtla
  • Mehmet null:
    savcılar dan şikayetçi ol 11 0 Yanıtla
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