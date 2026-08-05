Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Bağcılar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi, havalı tabanca, sahte döviz ve para ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bağcılar'da operasyon düzenlendi. 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan 3 adres ile 1 motosiklette uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, kimlik bilgileri tespit edilen G.P., M.M., F.F.Z. ve S.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ve motosiklette yapılan aramalarda 960 gram metamfetamin, 136 adet tam ve 15 adet yarım Captagon hap, 367 adet extacy hap, 20,5 gram esrar, 58 adet Metadone, 1 adet Lyrica ve 3 adet sentetik ecza hapı, 4 adet hassas terazi, 1 adet havalı tabanca ve 1 adet şarjör, 4 adet cep telefonu ve 3 adet SIM kart, 100 sahte dolar, 11 bin 245 TL ile 2 bin Özbekistan parası ele geçirildi. Konuya ilişkin başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bağcılar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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