Bağcılar'da Yangın Paniği

3.Sayfa

Bağcılar'da çatı katında yangın paniği: Mutfak tüpü patladı

Bitişikteki binalara da sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da çatı katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Yangın tüm çatı katını sararken, mutfak tüpünün patlamasıyla panik oluştu. Çatının alevlere teslim olduğu anlar cep telefonuna yansırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi 2343 Sokak'ta bulunan üç katlı binanın gözlük malzemesi imalathanesi olarak kullanılan çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın büyümesiyle çalışanlar kendilerini dışarı atarak durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında mutfakta bulunan tüpün patlamasıyla yangın bitişikteki binalara da sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralı veya can kaybının olmadığı öğrenildi. Yangın sebebiyle çatı katı kullanılamaz hale geldi. Çatı katını saran yangın ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yangını gören mahalle esnafı Kemal Savcı, "Yangın çok kötüydü, bir anda panik havası oldu. İtfaiye gelene kadar sokaktaki araçları biz tahliye ettik. Çok şükür can kaybı yok. Zayiat mala gelmiş, cana gelmesin. Büyük bir yangındı, tüpün patlamasından dolayı bir arka sokağa kadar sıçramıştı. Şu an soğutma işlemleri hala devam ediyor. Yaklaşık bir saat yangını söndürmeye çalıştı itfaiye. İtfaiye hala daha burada. Çok şükür can kaybı yok" dedi.