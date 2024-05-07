Bağcılar'da yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Bağcılar'da yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından evin camında bulunan demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattı.

07.05.2024 11:38  Güncelleme: 11:42
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Bağcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından evin camında bulunan demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı.

Olay Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1972 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir binanın bodrum katında bulunan evin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfağın evin çıkış kapısının olduğu noktada olması nedeniyle içerideki 2'si çocuk 4 kişi, evden çıkamadı. Bunun üzerine yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin bir odasında mahsur kalanları camdaki demir parmaklıkları keserek kurtardı. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken dumandan etkilenen bir kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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