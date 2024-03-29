İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, zanlının işyerlerinde 17 silah ve şarjörler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen bir zanlıyı yakın takibe aldı, şüpheliye yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, söz konusu şüpheli hakkında yapılan araştırmada suç unsuru silahları Kazımkarabekir Mahallesinde bulunan işyerinde sakladığını tespit etti. Belirlenen işyerine yönelik önceki gün operasyon gerçekleştirildi, şüpheli H.B. (29) yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu işyerlerinde yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 28 şarjör, otomatik kalaşnikof marka silaha ait 2 şarjör, 1 silah namlusu ve mermiler ele geçirildi. İki gün önceki baskında yakalanan H.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yasadışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. H.B., silah ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da yapılan operasyonda 17 silah ele geçirildi - Son Dakika
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