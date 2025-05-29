Bağcılar\'da Yol Kavgası Kamerada

Bağcılar'da yol vermeme kavgası kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da yol vermeme nedeniyle kavga eden şahıslar cep telefonu ile görüntülendi.

Bağcılar'da iki kişi yol vermeme nedeniyle kavga etti. Değnekli kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntüde, iki kişinin kavga ettiği görülüyor.