Bağdat'ta İHA Saldırısı

21.03.2026 12:45
Bağdat'ta Ulusal İstihbarat Servisi'ne İHA isabet etti, hasar ve yaralılara dair bilgi yok.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ulusal İstihbarat Servisi'nin genel merkezine insansız hava aracı (İHA) isabet etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Mansur bölgesinde bulunan Irak Ulusal İstihbarat Servisi'nin genel merkezi binasına İHA düştü. Irak Güvenlik Medya Ağu Başkanı Saad Maan yaptığı açıklamada, "Saat 10.15'te Ulusal İstihbarat Servisi karargahı İHA ile hedef alındı" ifadelerini kullanarak detayların daha sonra paylaşılacağını belirtti.

Saldırının yol açtığı hasar ya da ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ulusal İstihbarat Servisi binasından dumanlar yükseldiği görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, başkentte güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

İran ve ABD-İsrail arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Irak'taki İran'a yakın silahlı gruplar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de dahil olmak üzere Irak genelindeki ABD üslerine ve diplomatik temsilciliklerine saldırılar düzenlemeye başlamıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Bağdat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:17
11:58
11:48
11:39
11:13
10:23
