Bağdat'ta Otel'e İHA Saldırısı

Irak'a yönelik füze ve dron saldırıları devam ediyor. Başkent Bağdat'taki yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge yakınlarında bulunan Uluslararası el-Reşit Oteli'ne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirterek, düşen İHA parçalarının otelin otoparkında bulunan iki araca isabet etmesi nedeniyle araçlarda hasar meydana geldiğini söyledi.

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonrası sivil savunma ekipleri ve ilgili birimlerin hızla bölgeye sevk edildiği duyuruldu. Bakanlık, söz konusu otelin çatısına bir İHA düştüğünü, olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi maddi hasarın meydana gelmediğini bildirdi. - ERBİL