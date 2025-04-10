Bahçe demirine sıkışan kedi kurtarıldı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bahçe demirine sıkışan kedi kurtarıldı.
Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Pakize Bayraktar Okulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okulun bahçesini çevreleyen ve üzerinde sarmaşık ve örgü telinde bulunan demir çite kedi sıkıştı. Kediyi fark edenler, durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkartarak, Tarsus Belediyesi barınak ekiplerine teslim etti.
Kedi barınağa götürülerek bakıma alındı.
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