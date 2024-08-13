Bahçe hırsızları dron kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Bahçe hırsızları dron kamerasına yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşanan hırsızlık olayları sonrasında Çifti Malları Koruma bekçileri, hırsızlara karşı denetimlerini artırdı. Dron destekli denetimlerde, hırsızlar bekçilere araçlarını sürerek kaçmaya çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

13.08.2024 23:50
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Bahçe hırsızları kaçarken dron kamerasına yakalandı

"Dur" ihtarına uymayan bahçe hırsızları araçla Çiftçi Malları bekçilerini ezmek istedi: o anlar kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde son günlerde özellikle incir bahçelerinde yaşanan hırsızlık olayları sonrasında Çifti Malları Koruma bekçileri bölgede kontrol noktaları oluşturdu. Dron destekli denetimlerde ise hırsızlar kontrol notasında "Dur" ihtarı yapan bekçilerin üzerine araçlarını sürerek görevlileri ezmek istedi. Zanlılar motosikletin üzerinden geçerek olay yerinden kaçtılar. O anlar ise kameraya yansıdı.

Havran Çiftçi Koruma Malları Başkanlığı'na bağlı ekipler hırsızlara karşı Havran Ovası'nda denetimlerini yoğunlaştırdı. Havada dron ile tüm muhtemel olayları an be an takip eden bekçiler devriye atarak hırsızlara göz açtırmıyor. Bekçiler tarafından ova içerisinde oluşturulan kontrol noktasında "Dur" ihtarına uymayan bahçe hırsızları, aracı durdurmak isteyen bekçilerin üzerine aracı sürdü. Kaçan araç; bekçilerin kullandığı bir motorun da üzerinden geçerek kaçtı. Bu hareketli saniyeler ise denetimde kullanılan dron kamerasına yansıdı. Bekçiler araç plakası ve hırsızların bilgisini Havran Jandarma Komutanlığı'na iletti. Jandarma ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçe hırsızları dron kamerasına yakalandı - Son Dakika

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