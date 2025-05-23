Bahçe Sahibinin Kazalardan Isyanı: 'Ev Yapamıyorum'

Bahçe sahibinin kazalar sebebiyle 'Bahçeme ev yapamıyorum' isyanı

Virajı alamayan otomobil bahçeye uçtu, bahçe sahibi 'Kazalardın bıktık' dedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin virajı alamayarak bahçeye uçması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Duruma isyan eden bahçe sahibi 'Sık sık kaza oluyor bahçeye değil ev duvar bile yapamıyoruz, önlem alınsın' dedi.

Kaza; Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Adalet D.'nin kullandığı 07 LNZ 90 plakalı Woswogen Golf marka otomobil Sorgun Mezarlığı önünde virajı alamayarak yolun sağında bulunan bahçeye uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahçedeki otomobil vinç tarafından çıkarıldı.

Ev yapamıyorum

Otomobilin uçtuğu bahçenin sahibi Kadir Gürses, mezarlığı önündeki virajın sok sık kazalara neden olduğunu belirterek "bahçemize sık sık virajı alamayan araç uçuyor. Duvar bile yapamıyoruz. Bahçeyi kullanamıyoruz. Ev yapsak kiracı oturmaz korkudan. Yetkililerden bu viraja önlem almasını istiyoruz" dedi.