Bahçelievler'de Asker Eğlencesi Trafiği Felç Etti

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Bahçelievler'de asker eğlencesi yapan grubun trafikte tehlikeli hareketleri kamerada

Asker eğlencesinde aracına ses sistemi takan şahıs trafikte kapıları açarak ilerledi

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir grup, asker eğlencesi yaptıkları gerekçesiyle trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Aracına ses sistemi takan bir kişi akan trafikte kapıları açık ilerlerken, bazıları da camlardan çıkarak seyir etti. Yol kapatan magandalar cep telefonu ile görüntülendi.

Bahçelievler Yenibosna'da asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup vatandaş, trafiği tehlikeye düşürerek yolu kapattı. Gruptaki bazı kişiler araçların camlarından çıkarak akan trafikte ilerlediler. 34 GYT 446 plakalı aracına ses sistemi takan bir kişi de akan trafikte kapıları açık ilerledi. Trafik durma noktasına gelirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.