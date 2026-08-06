Bahçelievler’de binanın çökme anı kamerada

Bahçelievler'de gece saatlerinde binanın çökme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi'nde dün gece kolonlardan ses gelmesi üzerine boşaltılan 6 katlı bina çökmüştü. Olay sonrası çöken binanın yanında bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan başka bir bina da Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından yıkım çalışması başlatıldı. Binanın çökme anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde binanın çökme anı yer alıyor.