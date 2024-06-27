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Bahçelievler'de binanın çökme anı kamerada

İSTANBUL - Bahçelievler'de 7 katlı binada yaşanan kısmi çökme, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta sabaha karşı 7 katlı bina kısmen çökmüş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. 7 katlı binada yaşanan çökme, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 7 katlı binada büyük bir gürültü ile çökme yaşanıyor. Bu sırada elektrik kablolarından da kıvılcımlar çıkıyor. Olay sırasında sokakta bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşıyor.