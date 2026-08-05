Bahçelievler'de Boş Bina Çöktü
5 katlı boş bina çöktü, yaralı yok. Ekipler olay yerinde çalışmalara devam ediyor.
Bahçelievler'de 5 katlı boş bir bina çöktü. Yaralının olmadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışması sürüyor.
Olay, saat 20.30 sıralarında Bahçelievler Koca Sinan Mahallesi Zorlu Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bugün boşaltılan 5 katlı bina akşam saatlerinde çöktü. Bina içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA
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