Faciadan kılpayı: Bahçelievler'de boşaltılan binanın balkonu artçı depremde böyle yıkıldı
İSTANBUL - Bahçelievler'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın balkonu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Balkonun yıkıldığı anlarda vatandaşların kaçıştığı görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bahçelievler'de Boşaltılan Bina Balkonu Yıkıldı - Son Dakika
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