Bahçelievler'de Cinayet: Eşi ve Sevgilisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bahçelievler'de Cinayet: Eşi ve Sevgilisi Tutuklandı

Bahçelievler\'de Cinayet: Eşi ve Sevgilisi Tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de başındaki poşetle saldıran kişi, Hüseyin Veznedar'ı öldürdü. Eşi ve sevgilisi yakalandı.

13.05.2025 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler'de bir kişi, sokak ortasında başında beyaz poşetle yüzünü gizleyen şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ölen adamın eşi ile birlikte cinayet planı yaptıkları iddia edilen sevgilisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 9 Mayıs Cuma günü saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Veznedar (54) evinin bulunduğu sokakta beklediği sırada kafasına beyaz poşet geçiren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, olay yerinde tabancayla 8 el ateş etti. Saldırıda ağır yaralanan Veznedar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin ardından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, saldırganın Ufuk A. (44) olduğunu belirledi.

Aracıyla cinayet şüphelisi sevgilisini olay yerine getirmiş

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, Zahide Veznedar'ın (47) Ufuk A.'yı aracıyla getirdiği ve olay yerinden 200-300 metre geride bıraktığı öğrenildi. Zahide Veznedar'ın aracını park ettiği Hüseyin Veznedar'ın da sokakta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradığı tespit edildi. Zahide Veznedar'ın olaydan kısa süre önce Ufuk A. ile buluştuğu ve ardından şüphelinin tek başına yürüyerek olay yerine geldiği güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca, Ufuk A.'nın başına beyaz poşet geçirip cinayeti işledikten sonra aynı şekilde sokaktan uzaklaştığı anlar da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Cinayet azmettiricisi tutuklandı, cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen operasyonda Ufuk A., Bursa'da kaldığı otelde bir adet ruhsatsız tabancayla yakalandı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Zahide Vezneder de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4'ü yaralama olmak üzere toplam 7 suç kaydının olduğu belirlenen Ufuk A. ise, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Kocamın yüzüne bakacak halim yoktu"

İfadesinde Ufuk A. ile gönül ilişkisi yaşadığını, bu ilişkinin neredeyse 20 yıl öncesine dayandığını iddia eden Zahide Veznedar'ın, "2012 yılından beri evliyim, 11 yaşında bir kızımız var. Artık kocamın yüzüne bakacak halim yoktu. Olay günü buluştuk ama böyle bir şey yapacağını tahmin etmedim. Eşimi arayıp dışarıya çağırdım. Kocam araçtan bir şey almaya indi o sırada silah sesleri duydum. Sonra da şüphelinin başında beyaz poşet ile kaçtığını gördüm" dediği öğrenildi.

"Konuşmaya gitmiştim, silah çekti"

Cinayet şüphelisi Ufuk A.'nın ise ifadesinde, "Kadınla sosyal medyada tanıştık. Eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Ben de durumu konuşmak için yanına gittim. Kocası bana silah çekti. Ben de elinden alıp ateş ettim" dediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, istanbul, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Mahkeme, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Cinayet: Eşi ve Sevgilisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
20:52
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
20:00
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
09:47
Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
09:36
Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
09:35
Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
09:27
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
09:24
Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
09:19
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
09:09
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
09:01
Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 00:30:12. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Cinayet: Eşi ve Sevgilisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.