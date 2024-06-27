Bahçelievler'de çöken binaya soruşturma başlatıldı

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Bahçelievler'de bugün sabaha karşı çöken binaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi yaptıracağı da öğrenildi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı bina, sabaha karşı büyük bir gürültüyle kısmen çökmüştü. Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıkmıştı.

Binanın çökmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi yaptıracağı da öğrenildi. - İSTANBUL