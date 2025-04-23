Bahçelievler'de Deprem Nedeniyle Bir Binada Çatlaklar Oluştu

Bahçelievler'de binanın kolonlarında çatlaklar meydana geldi

İSTANBUL - Bahçelievler'de deprem sırasında bir binanın kolonlarından çatlaklar meydana geldi. Bina belediye ekiplerince boşaltıldı.

Edinilen bilgilere göre Şirinevler Cengiz Topel Caddesi'nde bir binanın kolonlarında deprem nedeniyle çatlaklar meydana geldi. Binan yanındaki binadan ayrıldığı gözlenirken, balkon demirlerinin de yamulduğu öğrenildi. Vatandaşlar binayı tahliye ederken, Bahçelievler Belediyesi ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.