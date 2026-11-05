Bahçelievler\'de göçük altında ölen işçinin cenazesi yarın toprağa verilecek

Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'ta özel bir inşaat alanında meydana gelmişti. Temel kazısı sırasında yaşanan toprak kayması sonucu iki işçi göçük altında kalmıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda göçük altından yaralı olarak çıkarılan Muhittin Uzunoğlu (46), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Hasan Uzunoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Hayatını kaybeden Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin yarın öğle saatinde Esenyurt Kıraç Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.