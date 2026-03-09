Bahçelievler'de inşaat çalışmasında zemininde boşluk oluşan 4 katlı bina mühürlendi - Son Dakika
Bahçelievler'de inşaat çalışmasında zemininde boşluk oluşan 4 katlı bina mühürlendi

09.03.2026 00:00
İstanbul Bahçelievler'de bir inşaat çalışması sırasında yanındaki 4 katlı binanın zemininde boşluk oluştu. Bina çökme riski nedeniyle tahliye edilip mühürlendi.

Bahçelievler'de inşaat alanındaki çalışma sırasında bitişikteki 4 katlı binanın zemininde boşluk oluştu. Apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, bina belediye ekiplerince mühürlendi. Mühürlenen bina hakkında daha önce yıkım kararı verildiği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan inşaat alanında hafriyat çalışması yapılırken bitişiğindeki 4 katlı binanın fore kazıkları kısmen patladı. Binanın zemininde boşluk oluşurken ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, temelde oluşan boşluğu kapatmak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede çökme riski bulunduğu belirlenen bina Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildikten sonra mühürlendi. Daha önce hakkında yıkım kararı verilen ve riskli bina statüsünde olan apartmandaki 17 dairenin 7'sinin önceden boşaltıldığı öğrenildi. Tahliye edilen bina sakinleri Bahçelievler Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi. - İSTANBUL

