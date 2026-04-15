Bahçelievler\'de İnşaatta Yangın

Bahçelievler inşaat halinde olan 12 katlı binanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Kuyumcular Sokak'ta bulunan inşaat halinde olan 12 katlı binanın elektrik panelinde yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL