Bahçelievler'de karot alınan 5 bina tahliye ediliyor - Son Dakika
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Bahçelievler'de karot alınan 5 bina tahliye ediliyor

İstanbul Bahçelievler'de kendiliğinden yıkılan apartmanın çevresindeki 5 binadan alınan karot örnekleri sonrası binaların tahliyesine başlandı. Konuyla ilgili bina sakinleri endişelerini dile getirdi.

06.07.2024 23:19
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Bahçelievler'de karot alınan 5 bina tahliye ediliyor

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de kendiliğinden yıkılan apartmanın çevresindeki 5 binadan alınan karot örnekleri sonrası binaların tahliyesine başlandı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokakta 27 Haziran'da 4 katlı binanın kendiliğinden yıkılmasıyla Bahçelievler Belediyesi çürük olduğu şüphesiyle 5 binadan daha karot örneği aldı. Yapılan incelemenin ardından belediye ekipleri, toplamda 70 dairenin bulunduğu 5 apartmanın çürük olduğu ortaya çıktı. Bazı bina sakinleri, karot sonuçlarını beklemeden belediye kontrolünde evlerini boşaltmaya başladı.

Konu ile ilgili konuşan ve yetkililerden yardım talebinde bulunan daire sakinlerinden iki çocuk annesi Cemile Karakaş, "İki hafta önce bu bina yıkıldı, kaç binaya zarar verdi. Sonra örnek aldılar. Dediler ki, haber vereceğiz, binayı siz de boşaltacaksınız. Boşaltmaya hazırız ve girmeye korkuyoruz. Giremiyoruz, çıkamıyoruz her şeyimizi topladık bekliyoruz. Ev yok, şuan ev arıyoruz ev yok, herkes fırsatçılık yapıyor. Kiraları uçurdular, 20 bin TL'den aşağı ev yok" diye konuştu.

Daha sonra konuşan bina sakinlerinden Yusuf Zeyrek, "Yaklaşık 10 gün önce yan binamız yıkıldı ve tehlikeli olduğu için bizim binadan ve yandaki binalardan karot alındı. Büyük ihtimalle 3 ay içerisinde 5 tane bina yıkılacak" diye söyledi.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de karot alınan 5 bina tahliye ediliyor - Son Dakika

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