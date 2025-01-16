Bahçelievler\'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı Sırasında Yan Bina Zarar Gördü

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İstanbul Bahçelievler'de bir binanın kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sırasında bitişiğinde bulunan apartmanın kolonları zarar gördü. Yıkım çalışması durdurulurken, zarar gören binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Çağatay 1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 6 katlı binanın kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları yapıldığı sırada bitişiğindeki 7 katlı binanın 3. katındaki dairenin kolonları hasar gördü. Binada yaşayan vatandaşlar Bahçelievler Belediyesi ekiplerince tahliye edildi. Sokakta güvenlik önlemleri alınırken ekipler tarafından mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Tahliye edilen binadaki 3 daireden gelen talep üzerine vatandaşların belediye tarafından konaklamaları sağlandı. Hasar gören binanın karot işlemlerinin gerçekleştirileceği ve binanın eşyadan tahliyesi süreç içerisinde kontrollü şekilde sağlanacağı öğrenildi. - İSTANBUL