Bahçelievler'de pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı: Dehşet anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bahçelievler'de pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı: Dehşet anları kamerada

Bahçelievler\'de pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı: Dehşet anları kamerada
12.10.2025 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler'de bir pitbull cinsi köpek, sahibine saldırdı. Olayın yaşandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köpeğin sahibinin kolunu ısırdığı olayda, bir vatandaşın su dökerek müdahale ettiği görüldü. Olay yerine gelen polis, sağlık ve belediye ekipleri duruma müdahale etti. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, köpek de yetkililer tarafından yakalandı.

İstanbul Bahçelievler'de pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı. Adamın kolunu ısıran köpeğe bir vatandaş su dökerek müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Megakentte pitbull cinsi köpek dehşeti yaşandı. Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bir kişi yanında pitbull cinsi köpeğiyle yürüdüğü sırada köpeğinin saldırısına uğradı.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA YARDIM İSTEDİ

Ağızlıksız olan köpek, sahibinin kolunu ısırdı. Adamın yardım çığlıklarını duyan bir vatandaş köpeğe su dökerek, olaya müdahale etti. Tüm çabalara rağmen köpek adamın kolunu bırakmadı.

O ANLAR KAMERALARDA

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Acılı adam bir süre sonra kolunu köpekten kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, köpek de ekiplerince yakalandı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı: Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Durakta bekleyen genç kızı taciz etti: Çok güzelsin, gel bırakayım Durakta bekleyen genç kızı taciz etti: Çok güzelsin, gel bırakayım
Annenin tekme tokat dövdüğü tacizciye ilk duruşmada ceza Annenin tekme tokat dövdüğü tacizciye ilk duruşmada ceza
Lokanta, restoran ve kafelerde yeni dönem Bakanlığa fiyat bildirmek zorunlu olacak Lokanta, restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlığa fiyat bildirmek zorunlu olacak
Karakolda kayınbiraderi tarafından darbedildi Karakolda kayınbiraderi tarafından darbedildi
Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir
Kucak kucağa oturdular Sergen Yalçın bir araba dolusu kadınla gecelerde Kucak kucağa oturdular! Sergen Yalçın bir araba dolusu kadınla gecelerde

18:29
Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza 3’ü çocuk 14 yaralı
Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! 3'ü çocuk 14 yaralı
17:40
Fenerbahçe’de 2 isim kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı
16:29
Esnafın söyledikleri, pazara denetime giden belediye başkanını çileden çıkardı
Esnafın söyledikleri, pazara denetime giden belediye başkanını çileden çıkardı
16:29
Güllü’nün ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
Güllü'nün ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
16:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı
15:31
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2025 20:16:58. #7.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı: Dehşet anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.