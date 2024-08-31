Bahçelievler'de 1 gencin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
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Bahçelievler'de 1 gencin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada

Bahçelievler'de caddede yürüyen 3 kişiye düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, iki şüphelinin motosikletle caddede yürüyen kişilerin yanına gelerek silahla ateş ettikleri görülüyor.

31.08.2024 17:53
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Bahçelievler'de 1 gencin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Bahçelievler'de caddede yürüyen 3 kişiye düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, iki şüphelinin motosikletle caddede yürüyen kişilerin yanına gelerek silahla ateş ettikleri görülüyor.

Olay, saat 00.00'da Bahçelievler Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Caddede yürüyen 3 erkek şahıs, kimliği belirlenmeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırganları fark eden 3 kişi koşarak kaçmaya çalışmıştı. Saldırıda 2 kişi kurşunların hedefi olurken, bir kişi ise kaçmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerde olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği iki kişiye müdahale etmiş, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti. Diğer kişinin ise ayağına isabet ettiği kurşunla yaralandığı tespit edilmişti. Polis ekipleri ise silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatmıştı.

Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

3 kişiye düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, iki şüphelinin aynı motosikletle yürüyen şahısların yanına geldiği görüldü. Motosikletin arkasında oturan şüphelinin silahla saldırıyı gerçekleştirdiği ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığı görüntülerde yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de 1 gencin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

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