Bahçelievler'de Tır Kazası! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçelievler'de Tır Kazası!

25.06.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler'de tırın iş makinesi bariyerlere çarptı, yol trafiğe kapandı.

İstanbul Bahçelievler'de kontrolden çıkan tırın taşıdığı iş makinesi bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş makinesinin yüklü olduğu tır ani manevra sonrası kontrolden çıktı. Tırın, üzerindeki ekskavatör ise bariyerlere çarptı. Olay sırasında bariyerlerden ve duvarlardan kopan parçalar alt geçide uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı. İş makinesinin trafik çekicisi ile kaldırılmasının ardından kapatılan cadde bir süre sonra tekrardan trafiğe açıldı.

Oğuzhan Ulu isimli vatandaş, "Olay yaklaşık 1 saat önce oldu. Burada bir vinç vardı. İş makinesinin üzerindeki kepçe herhalde dönüş yaparken manevradan dolayı devrildi. Şu an polisler önlem aldı ama çift taraflı olarak yol trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu da var. Çok şükür ölen veya yaralanan olmadı" dedi.

Kaza yapan tır sürücü ise, "Makinemizin kayması sonucu kaza yaşadık. Olmaması gerekirdi ama oldu. Çok şükür herhangi bir maddi bir hasarımız yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bahçelievler, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de Tır Kazası! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislerin beklediği yasa, Meclis’ten geçti Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli
Leroy Sane’nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti Leroy Sane'nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti
Portekiz’de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı Portekiz'de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı
Son noktayı koydu Mourinho’dan Arda Güler kararı Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı

19:36
Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek
18:19
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
10:14
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 20:35:43. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Tır Kazası! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.