Bahçelievler'de Tır Kazası!

İstanbul Bahçelievler'de kontrolden çıkan tırın taşıdığı iş makinesi bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş makinesinin yüklü olduğu tır ani manevra sonrası kontrolden çıktı. Tırın, üzerindeki ekskavatör ise bariyerlere çarptı. Olay sırasında bariyerlerden ve duvarlardan kopan parçalar alt geçide uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı. İş makinesinin trafik çekicisi ile kaldırılmasının ardından kapatılan cadde bir süre sonra tekrardan trafiğe açıldı.

Oğuzhan Ulu isimli vatandaş, "Olay yaklaşık 1 saat önce oldu. Burada bir vinç vardı. İş makinesinin üzerindeki kepçe herhalde dönüş yaparken manevradan dolayı devrildi. Şu an polisler önlem aldı ama çift taraflı olarak yol trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu da var. Çok şükür ölen veya yaralanan olmadı" dedi.

Kaza yapan tır sürücü ise, "Makinemizin kayması sonucu kaza yaşadık. Olmaması gerekirdi ama oldu. Çok şükür herhangi bir maddi bir hasarımız yok" diye konuştu. - İSTANBUL