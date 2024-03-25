Bahçelievler'de vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Bahçelievler'de birden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs dukalarına ve köprü altlarına sığındı.
Meteorolojinin uyarıları ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış etkili olmaya başladı. Bahçelievler'de aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Bazı vatandaşlar korunmak için otobüs duraklarına ve köprü altlarına sığınırken, bazıları ise yağmura aldırmadan yolda yürüdü. İstanbul'da sağanak yağış ve fırtınanın devam etmesi bekleniyor.
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