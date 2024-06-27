Bahçelievler'de Yıkılan Binanın Yanındaki Bina da Hasar Gördü - Son Dakika
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Bahçelievler'de Yıkılan Binanın Yanındaki Bina da Hasar Gördü

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir bina kısmen çöktü ve yan binalar da hasar gördü. Olayı yaşayan vatandaşlar, dehşeti anlattı. Bir vatandaş, kendi evinin de hasar gördüğünü ve çocuklarını zor kurtardığını belirtirken, başka bir vatandaş ise binaların eski olduğunu ve sarsıntıyı hissettiklerini söyledi. Mahallede yaşayan bir kadın ise kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etti.

27.06.2024 07:40
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Bahçelievler'de yıkılan binanın yanındaki binada oturan vatandaşlar, yaşananları anlattı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bina, kısmen çöktü. Olay nedeniyle yan binalar da hasar gördü. Çevrede yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları dehşeti anlattı.

Çökme nedeniyle kendi evinin de hasar gördüğünü söyleyen Ayhan Taşkın, "Ben hemen yan binada oturuyorum. Bizim binamızda da büyük hasar var. Yatak odası komple gitti. O anda uyuyorduk. Bir gürültü duydum kalktım. Duvar gittiği gibi zor kurtardım çocukları. Çok korktuk. Kapıyı kırdım çocukları yatak odasından çıkarttım" ifadelerini kullandı.

Harun Kolal isimli bir başka vatandaş ise, "Bir gürültü duyduk. Deprem sandık. Camlara çıktık. Binanın çöktüğünü gördük. Tam karşısından bir inşaat çalışması vardı. Vinçler çalışıyordu. Sarsıntısını ana caddeden bile hissediyorduk. Zaten bu binaların hepsi eski" şeklinde konuştu.

Mahallede yaşayan Zeynep Dernek isimli kadın kentsel dönüşüm konusunda çalışma yapılması gerektiğini belirterek, "Bu mahallenin hepsi eski evler. Burada inşaat çalışması var. Evlerimiz sallandı. Kamyon dahi geçse binalarımız sallanıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zafer Mahallesi, Bahçelievler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Yıkılan Binanın Yanındaki Bina da Hasar Gördü - Son Dakika

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