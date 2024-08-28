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Bahçelievler'de yoğun yağış nedeniyle yolu su bastı araçlar güçlükle ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış kentin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi'ni su bastı. Yağmur nedeniyle cadde üzerinde su birikintisi meydana geldi. Yoğun trafiğin oluştuğu yolda ise araçlara ilerlemekte güçlük çekti. - İSTANBUL