Bahçelievler Kurşunlama Şüphelileri Avcılar'da Yakalandı - Son Dakika
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Bahçelievler Kurşunlama Şüphelileri Avcılar'da Yakalandı

Bahçelievler Kurşunlama Şüphelileri Avcılar\'da Yakalandı

İstanbul Avcılar'da, iş yeri kurşunlama olayına karışan iki şüpheli, özel harekat operasyonuyla yakalandı.

08.10.2024 16:19
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İstanbul Bahçelievler'de iş yeri kurşunlama olayına karışan şüphelilerin saklandığı Avcılar'daki bir adrese özel harekat destekli operasyon düzenledi. Çatıya çıkarak kaçmaya çalışan aranması bulunan 2 şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Polis ekipleri Avcılar İlçesi Deniz Köşkler Mahallesi'nde 4 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve S.A. isimli firari kişi ile 16 yıl hapis cezası bulunan B.E.'nin bir evde saklandığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel harekat destekli operasyonda düzenledi. Kaçmak için çatıya çıkan 2 kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıslar, Bahçelievler'de bir iş yeri kurşunlama olayına karıştığı da ileri sürüldü. Evde hassas burunlu polis köpeği ile yapılan arama sonrasında 2 kişiyi kelepçeleyerek emniyete götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler Kurşunlama Şüphelileri Avcılar'da Yakalandı - Son Dakika

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