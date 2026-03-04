Maç öncesi ortalık karıştı: Futbolcular kramponlarla darbedildi - Son Dakika
Maç öncesi ortalık karıştı: Futbolcular kramponlarla darbedildi

Maç öncesi ortalık karıştı: Futbolcular kramponlarla darbedildi
04.03.2026 19:02  Güncelleme: 19:04
Osmaniye'de Bölgesel Amatör Lig maçı öncesinde Bahçespor ve Anamur Belediyespor oyuncuları arasında soyunma odası koridorunda kavga çıktı. Kavgada Bahçespor Teknik Direktörü İsa Kılıçoğlu yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'nin Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bahçespor'un, Anamur Belediyespor maçı öncesi soyunma odası koridorunda kavga çıktı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta 1 Mart tarihinde oynanması planlanan ancak başlama vuruşu öncesi çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Anamur Belediyespor-Bahçespor müsabakasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Anamur İlçe Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşma öncesinde rakip takım futbolcuları, soyunma odası koridorunda Bahçespor'un bulunduğu bölümün önüne geldi. İddiaya göre kapı önünde bekleyen Bahçespor Teknik Direktörü İsa Kılıçoğlu, rakip oyuncuya tokalaşmak için elini uzattı. Ancak rakip futbolcunun Kılıçoğlu'na yumruk attı ve bu olayın ardından tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştü. İki takım oyuncularının dahil olduğu kavgada krampon ve fırça saplarının da kullanıldığı görüldü. Ortalığın bir anda adeta savaş alanına döndüğü olay, araya giren polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle son buldu.

Bahçespor Teknik Direktörü İsa Kılıçoğlu'nun adli muayene raporunda kaburgasında 2 kırık tespit edildiği, saldırıya uğrayan 2 Bahçesporlu futbolcunun raporlarında ise "krampon çivisi izi" bulunduğu belirtildi. Olayın ardından Bahçespor kafilesi, Anamur Kaymakamı'nın talimatı ve polis nezaretinde stadyumdan tahliye edildi.

Soyunma odası koridorunda yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maç öncesi ortalık karıştı: Futbolcular kramponlarla darbedildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Maç öncesi ortalık karıştı: Futbolcular kramponlarla darbedildi - Son Dakika
