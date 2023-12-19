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Bahçeye gömdüğü uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Bahçeye gömdüğü uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu madde temin etmek ve ticaretini yapmak suçundan takibe alınan şüpheli, evinin bahçesine gömdüğü uyuşturucu ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklandı.

Bahçeye gömdüğü uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
19.12.2023 - 20:17,
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Bahçeye gömdüğü uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu madde temin etmek ve ticaretini yapmak suçundan jandarma ekiplerince takibe alınan şüpheli, evinin bahçesine gömdüğü uyuşturucu ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez ilçe sınırları içerisinde uyuşturucu madde temin ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar sonrası istihbari çalışma başlatan jandarma ekipleri N.Ç.'nin yakalanması için harekete geçti. Uyuşturucu madde temin etmek ve ticaretini yapmak suçundan jandarma ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, bir müstakil evde düzenlenen operasyonla yakalandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın evi ve çevresinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda şahsın evin bahçesine gömdüğü 2 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ile 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet av tüfeği fişeği ve 37 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı yazılı açıklamasında, "Vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur" denildi.

Kaynak: İHA
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