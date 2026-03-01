Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki "Crown Plaza Hotel"in bir saldırının hedefi olduğunu bildirdi.
İran ile ABD-İsrail ortaklığı arasında dün başlayan çatışmalar bölge ülkelerine de sıçradı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki "Crown Plaza Hotel"in bir saldırının hedefi olduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırının maddi hasara yol açtığı, can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. - MANAMA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bahreyn'de Crown Plaza Hotel'e Saldırı - Son Dakika
