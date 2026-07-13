Bahreyn'de Güvenli Alanlara Sığınma Çağrısı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yaptı.

ABD'nin İran'a karşı başlattığı son saldırıların ardından, Körfez ülkelerinden Bahreyn bir kez daha misillemeye hedef oldu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtilerek, "Vatandaşlardan ve diğer sakinlerden en yakın güvenli alanlara sığınmalarını rica ediyoruz" denildi. İlgili gelişmelerin resmi kanallardan takip edilmesinin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, saldırıların önlenip önlenemediği ya da herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi. - MANAMA