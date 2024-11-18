Bakan Bolat, Irak Başbakanı ticari ilişkileri görüştü - Son Dakika
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Bakan Bolat, Irak Başbakanı ticari ilişkileri görüştü

Bakan Bolat, Irak Başbakanı ticari ilişkileri görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat'ta Irak Başbakan Sudani ile görüştü.

18.11.2024 16:45
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat'ta Irak Başbakan Sudani ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Irak'ın başkenti Bağdat'taki resmi temaslarına devam ediyor. Bolat, ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve Kalkınma Yolu Projesinin ele alındığı görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sudani'nin, Irak'ın Türkiye ile çeşitli alanlarda ciddi ve gerçek bir ortaklık kurmaya açık olduğunu belirtti. Irak hükümetinin, ülkedeki yatırım ortamını iyileştiren bir dizi ekonomik reform gerçekleştirdiğinin altını çizen Sudani, iki ülke arasındaki ticaret dengesini geliştirmeyi istediğini ifade etti. Irak'ta hızla büyüyen sanayi sektörüne dikkat çeken Irak Başbakanı, iki hafta sonra Irak-Türkiye Ekonomik ve Ticari Komisyon toplantısının gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Sudani'ye ileterek, Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında varılan anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesi için bir fırsat sunduğunu vurguladı. Kalkınma Yolu Projesi'ne dikkat çeken Bakan Bolat, Türkiye'nin bölge ve dünya için önemli görülen söz konusu projeyi desteklemek üzere her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Bolat, Irak Başbakanı ticari ilişkileri görüştü - Son Dakika

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