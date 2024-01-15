 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Güler: "78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Güler: "78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi vererek, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 78 hedefin imha edildiğini ve 77 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Güler, terörle mücadelede artan bir tempoyla devam edileceğini vurgulayarak, terör örgütlerine karşı baskı ve taarruzun sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Güler: "78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"
15.01.2024 - 22:58,
Abone Ol

Bakan Güler: "78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

"78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"

Toplantıda Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yaşar Güler, "12 Ocak'ta, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde maalesef 9 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Saldırılara derhal karşılık verilmiş, temas esnasında 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Müteakiben Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan tempoyla devam edecektir"

İcra edilen harekatlarla şehitlerin kanının yerde bırakılmadığına vurgu yapan Bakan Güler, "Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan tempoyla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sonuç olarak terörle mücadelemiz başta PKK/PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı terörü kaynağında yok etme konseptiyle artan bir baskı ve tempoda ve taarruzi bir ruhla tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir. Elde edilen başarılarda en büyük pay başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere siz kahraman ve fedakar silah arkadaşlarıma aittir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yaşar Güler, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Güler: '78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57
Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46
Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44
Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44
Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40
Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29
Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44 Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44 Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40 Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29 Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 23:03:50. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Güler: "78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement