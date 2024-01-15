Bakan Güler: "78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

"78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"

Toplantıda Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yaşar Güler, "12 Ocak'ta, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde maalesef 9 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Saldırılara derhal karşılık verilmiş, temas esnasında 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Müteakiben Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan tempoyla devam edecektir"

İcra edilen harekatlarla şehitlerin kanının yerde bırakılmadığına vurgu yapan Bakan Güler, "Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan tempoyla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sonuç olarak terörle mücadelemiz başta PKK/PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı terörü kaynağında yok etme konseptiyle artan bir baskı ve tempoda ve taarruzi bir ruhla tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir. Elde edilen başarılarda en büyük pay başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere siz kahraman ve fedakar silah arkadaşlarıma aittir" diye konuştu.