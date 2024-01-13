Bakan Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şırnak'ta şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Şırnak'ta şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirdi. Harekat Merkezinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Bakan Güler daha sonra 'Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a gitti.