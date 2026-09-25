Bakan Gürlek, MASAK Başkan Yrd. dahil 22 şüpheliye adli işlem başlatıldığını açıkladı

Adalet Bakanı Gürlek: "İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu belirlenen 16'sı hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkartılmış, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir."