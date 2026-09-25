Bakan Gürlek, MASAK Başkan Yrd. dahil 22 şüpheliye adli işlem başlatıldığını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Gürlek, MASAK Başkan Yrd. dahil 22 şüpheliye adli işlem başlatıldığını açıkladı

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Adalet Bakanı Gürlek'e göre, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonda olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olan kişi dahil 22 şüpheli hakkında adli işlem başladı. 5 şüpheli gözaltına alındı, yurt dışındaki 16'sı hakkında casusluk suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Adalet Bakanı Gürlek: "İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu belirlenen 16'sı hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkartılmış, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir."

Kaynak: İHA
Mali Suçları Araştırma KuruluGüvenlik3. SayfaİstanbulGürlekAnkaraSon Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Gürlek, MASAK Başkan Yrd. dahil 22 şüpheliye adli işlem başlatıldığını açıkladı - Son Dakika
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