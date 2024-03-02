Bakan Işıkhan Mardin'de İş Adamları ve STK Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakan Işıkhan Mardin'de İş Adamları ve STK Temsilcileriyle Buluştu

Bakan Işıkhan Mardin\'de İş Adamları ve STK Temsilcileriyle Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.

02.03.2024 12:26  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, "Bir ayağımız hep Mardin'de olacak. Mardin'in bütün sorunlarını çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız demiştik. O nedenle sık sık Mardin'e gelmeye, sahaya çıkıp, çalışmaları yerinde görmeye gayret edeceğiz" dedi.

Koltuk kavgalarından halka hizmet etmeye zaman bulamayan eski Türkiye kalıntısı köhne zihniyetlerle kaybedecek vakitlerinin olmadığını dile getiren Işıkhan, "Bizim artık; bize engel oluyorlar bahaneleriyle, temel atmama şovlarıyla, iş bilmezliklerini mağduriyet masallarıyla örtbas etmeye çalışarak reklam belediyeciliği yürütenlerle kaybedecek vaktimiz yok. Bizim vatandaşının derdini kendi derdi bilen, bulunduğu ilçedeki her haneyi kendi evi gibi bilen, laf değil icraat üreten gerçek belediyeciliğe ihtiyacımız var. Şehirlerimizin ve ilçelerimizin sorunlarına gerçekçi çözümler üreten, proje geliştiren, şehrinin ihtiyacına göre gelecek vizyonu çizebilen yerel yönetimlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Mart ayında açıklanacak 2023 yılı TÜİK verilerinde hem genelde, hem kadınlarda, hem de gençlerde, 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranlarını beklediklerini aktaran Işıkhan, "Aynı şekilde tüm öncü göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağını gösteriyor. İnşallah bu güzel gelişmeleri sizlerin desteğiyle daha da yukarı taşıyacağız. Aktif iş gücü programları ile işverenimize, işçisini kendisinin yetiştirdiği imkan tanıyoruz. Bu programlarımızın şartlarını esneterek daha fazla vatandaşımızın yararlanması noktasında adımlar atıyoruz. İş başı eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarından Mardin'de bugüne kadar 40 binden fazla vatandaşımız faydalanmıştır. Her yıl bir milyondan fazla kişinin işe yerleşmesine aracılık ediyor, işverenlerimizin aradığı elemanı bulmasına destek oluyoruz. Mardin'de 21 yılda, sadece İŞKUR aracılığıyla 44 bin vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık. Bugüne kadar toplam 51 bin kişi Toplum Yararına Programlardan yararlandırılmıştır. Mardin'de, 2002 yılında aktif sigortalı kişi sayısı 46 bin 549 iken 2023 yılı sonu itibarıyla aktif sigortalı sayısı 188 bin 948 olmuştur. Aktif sigortalı sayısı son 21 yılda 4 katına çıkmıştır. İnşallah bu sayıyı daha da artıracağız. Ayrıca, kadın istihdam projemiz, iş-pozitifin duyurusunu yapmıştık. Bu projeyle işverenle iş arayanı çevrimiçi olarak bir araya getirip istihdam ve işe yerleştirme süreçlerini hızlandırdığımız bir sistem kurduk" diye konuştu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da, kente son yıllarda çok önemli yatırımların yapıldığını belirterek "Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyüyen gelişmelerden istifade eden Mardin için var gücümüzle çalışıyor ve gayret ediyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Mardin, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Işıkhan Mardin'de İş Adamları ve STK Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Iğdır'da 76 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi
    12:53 Iğdır'da 76 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi

    Iğdır'da yapılan operasyonda alınan ihbar doğrultusunda 2 tırda 76 ton sahte gübre ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı.

  • Antalya'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Kadının Kimliği Belirlenemedi
    12:52 Antalya'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Kadının Kimliği Belirlenemedi

    Antalya'nın Kepez ilçesinde bir bisikletli, yol kenarındaki otluk alanda bir kadının cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının vücudunda herhangi bir kesici veya darp izi bulunmadı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

  • Balıkesir Susurluk'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
    12:45 Balıkesir Susurluk'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

    Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekipleri bir eve düzenledikleri baskında ruhsatsız birçok silah ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Sahte raporlarla kamu kurumlarına 41 milyon lira zarar
    12:44 Sahte raporlarla kamu kurumlarına 41 milyon lira zarar

    Küçükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir hastane, kardiyovasküler cerrahi branşına muayene olmak için başvuran genel sağlık sigortalı hastaları sahte raporlar ve tedavi yapılmış gibi fatura keserek kamu kurumlarını 41 milyon lira zarara uğrattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

  • Apartmanda bulunarak el konulan 1.5 metre uzunluğundaki pitonu, sahibi geri istedi
    12:43 Apartmanda bulunarak el konulan 1.5 metre uzunluğundaki pitonu, sahibi geri istedi

    Antalya'da boş bir dairenin içinde piton olduğunu görenler ekiplere ihbarda bulundu. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek yılanı ele geçirdi. Bu olay, Antalya'da kısa süre içinde bulunan ikinci piton vakası oldu. Yılanın sahibine ulaşılamazken, bir sosyal medya kullanıcısı pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek geri verilmesini istedi.

  • Pendik'te Yeni Doğmuş Bebek Bahçede Bulundu
    12:42 Pendik'te Yeni Doğmuş Bebek Bahçede Bulundu

    Pendik ilçesinde bir evin bahçesinde ağlama sesiyle fark edilen yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Kırklareli'de Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı
    12:40 Kırklareli'de Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

    Kırklareli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda kaçak alkollü içki, tütün ürünleri ve sigara malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Kayseri'de tırı kundaklayan şahıs yanmaktan kıl payı böyle kurtuldu
    12:36 Kayseri'de tırı kundaklayan şahıs yanmaktan kıl payı böyle kurtuldu

    Kayseri'de tırın kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli yanmaktan kıl payı kurtuldu. İncesu ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki tır gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevlerin sardığı tırda geniş çapta maddi hasar oluşurken, kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, tırı kundaklayan şahsın da yanmaktan kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

  • Gaziantep'te Boşandığı Eşi ve Kayınpederini Öldüren Katil Zanlısı Hakim Karşısında
    12:33 Gaziantep'te Boşandığı Eşi ve Kayınpederini Öldüren Katil Zanlısı Hakim Karşısında

    Gaziantep'te boşandığı eşi ve eski kayınpederini adliye çıkışında takip ederek silahlı saldırı düzenleyerek öldüren Mertcan Köse ilk kez hakim karşısına çıktı. Köse'nin şok savunması dikkat çekti. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


11:06 Hamas Sözcüsü: İsrail’in saldırılarında 7 İsrailli rehine daha öldü Hamas Sözcüsü: İsrail'in saldırılarında 7 İsrailli rehine daha öldü
10:28 Süper Lig’in yayın ihalesinde mutlu son Gelir iki katına çıktı Süper Lig'in yayın ihalesinde mutlu son! Gelir iki katına çıktı
10:01 Karar Meclis’ten geçti İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler Karar Meclis'ten geçti! İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler
08:56 Ordu, Trabzon ve Samsun anketi Seçime sayılı günler kala işte partilerin oy oranları Ordu, Trabzon ve Samsun anketi! Seçime sayılı günler kala işte partilerin oy oranları
01:29 Makul sürede bitmeyen davalara ilişkin tazminat talepleri Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanacak Makul sürede bitmeyen davalara ilişkin tazminat talepleri Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanacak
12:13 Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe’ye özenmiş Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş
12:11 Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Genç Yarışmacıyı Şaşırtan Soru Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Genç Yarışmacıyı Şaşırtan Soru
11:15 Bakan Bolat rakamları paylaştı İhracatta şubat ayı rekoru kırıldı Bakan Bolat rakamları paylaştı! İhracatta şubat ayı rekoru kırıldı
11:09 Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldığı sırada düştü Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldığı sırada düştü
10:52 Bursa’da Hamile Kadın Hırsızın Yöntemi Şaşırttı Bursa'da Hamile Kadın Hırsızın Yöntemi Şaşırttı
10:40 Vizyona 3 gün kala davalık olmuştu Hukuk mücadelesini kazanan Ahmet Kaya filmi seyirciyle buluştu Vizyona 3 gün kala davalık olmuştu! Hukuk mücadelesini kazanan Ahmet Kaya filmi seyirciyle buluştu
10:03 Çocuklara ilaç vererek ailelerine cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan doktorun davası devam ediyor Mağdurlardan çarpıcı ifadeler Çocuklara ilaç vererek ailelerine cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan doktorun davası devam ediyor! Mağdurlardan çarpıcı ifadeler
09:27 Settar Tanrıöğen’in yerine Ahmet Mümtaz Taylan diziye katıldı Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan diziye katıldı
09:16 Neçirvan Barzani ile görüşen Erdoğan’dan bölge ülkelerini kalkındıracak projeye tam destek Neçirvan Barzani ile görüşen Erdoğan'dan bölge ülkelerini kalkındıracak projeye tam destek
09:11 İstanbul metrosunda bir şahıs uyuşturucu madde kullandı İstanbul metrosunda bir şahıs uyuşturucu madde kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 12:53:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan Mardin'de İş Adamları ve STK Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement