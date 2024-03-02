Bakan Işıkhan Mardin\'de İş Adamları ve STK Temsilcileriyle Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, "Bir ayağımız hep Mardin'de olacak. Mardin'in bütün sorunlarını çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız demiştik. O nedenle sık sık Mardin'e gelmeye, sahaya çıkıp, çalışmaları yerinde görmeye gayret edeceğiz" dedi.
Koltuk kavgalarından halka hizmet etmeye zaman bulamayan eski Türkiye kalıntısı köhne zihniyetlerle kaybedecek vakitlerinin olmadığını dile getiren Işıkhan, "Bizim artık; bize engel oluyorlar bahaneleriyle, temel atmama şovlarıyla, iş bilmezliklerini mağduriyet masallarıyla örtbas etmeye çalışarak reklam belediyeciliği yürütenlerle kaybedecek vaktimiz yok. Bizim vatandaşının derdini kendi derdi bilen, bulunduğu ilçedeki her haneyi kendi evi gibi bilen, laf değil icraat üreten gerçek belediyeciliğe ihtiyacımız var. Şehirlerimizin ve ilçelerimizin sorunlarına gerçekçi çözümler üreten, proje geliştiren, şehrinin ihtiyacına göre gelecek vizyonu çizebilen yerel yönetimlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Mart ayında açıklanacak 2023 yılı TÜİK verilerinde hem genelde, hem kadınlarda, hem de gençlerde, 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranlarını beklediklerini aktaran Işıkhan, "Aynı şekilde tüm öncü göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağını gösteriyor. İnşallah bu güzel gelişmeleri sizlerin desteğiyle daha da yukarı taşıyacağız. Aktif iş gücü programları ile işverenimize, işçisini kendisinin yetiştirdiği imkan tanıyoruz. Bu programlarımızın şartlarını esneterek daha fazla vatandaşımızın yararlanması noktasında adımlar atıyoruz. İş başı eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarından Mardin'de bugüne kadar 40 binden fazla vatandaşımız faydalanmıştır. Her yıl bir milyondan fazla kişinin işe yerleşmesine aracılık ediyor, işverenlerimizin aradığı elemanı bulmasına destek oluyoruz. Mardin'de 21 yılda, sadece İŞKUR aracılığıyla 44 bin vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık. Bugüne kadar toplam 51 bin kişi Toplum Yararına Programlardan yararlandırılmıştır. Mardin'de, 2002 yılında aktif sigortalı kişi sayısı 46 bin 549 iken 2023 yılı sonu itibarıyla aktif sigortalı sayısı 188 bin 948 olmuştur. Aktif sigortalı sayısı son 21 yılda 4 katına çıkmıştır. İnşallah bu sayıyı daha da artıracağız. Ayrıca, kadın istihdam projemiz, iş-pozitifin duyurusunu yapmıştık. Bu projeyle işverenle iş arayanı çevrimiçi olarak bir araya getirip istihdam ve işe yerleştirme süreçlerini hızlandırdığımız bir sistem kurduk" diye konuştu.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da, kente son yıllarda çok önemli yatırımların yapıldığını belirterek "Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyüyen gelişmelerden istifade eden Mardin için var gücümüzle çalışıyor ve gayret ediyoruz" dedi. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakan Işıkhan Mardin'de İş Adamları ve STK Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika
Iğdır'da yapılan operasyonda alınan ihbar doğrultusunda 2 tırda 76 ton sahte gübre ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir bisikletli, yol kenarındaki otluk alanda bir kadının cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının vücudunda herhangi bir kesici veya darp izi bulunmadı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekipleri bir eve düzenledikleri baskında ruhsatsız birçok silah ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Küçükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir hastane, kardiyovasküler cerrahi branşına muayene olmak için başvuran genel sağlık sigortalı hastaları sahte raporlar ve tedavi yapılmış gibi fatura keserek kamu kurumlarını 41 milyon lira zarara uğrattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da boş bir dairenin içinde piton olduğunu görenler ekiplere ihbarda bulundu. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek yılanı ele geçirdi. Bu olay, Antalya'da kısa süre içinde bulunan ikinci piton vakası oldu. Yılanın sahibine ulaşılamazken, bir sosyal medya kullanıcısı pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek geri verilmesini istedi.
Pendik ilçesinde bir evin bahçesinde ağlama sesiyle fark edilen yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kırklareli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda kaçak alkollü içki, tütün ürünleri ve sigara malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kayseri'de tırın kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli yanmaktan kıl payı kurtuldu. İncesu ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki tır gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevlerin sardığı tırda geniş çapta maddi hasar oluşurken, kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, tırı kundaklayan şahsın da yanmaktan kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.
Gaziantep'te boşandığı eşi ve eski kayınpederini adliye çıkışında takip ederek silahlı saldırı düzenleyerek öldüren Mertcan Köse ilk kez hakim karşısına çıktı. Köse'nin şok savunması dikkat çekti. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?