Bakan Işıkhan Mardin\'de İş Adamları ve STK Temsilcileriyle Buluştu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, "Bir ayağımız hep Mardin'de olacak. Mardin'in bütün sorunlarını çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız demiştik. O nedenle sık sık Mardin'e gelmeye, sahaya çıkıp, çalışmaları yerinde görmeye gayret edeceğiz" dedi.

Koltuk kavgalarından halka hizmet etmeye zaman bulamayan eski Türkiye kalıntısı köhne zihniyetlerle kaybedecek vakitlerinin olmadığını dile getiren Işıkhan, "Bizim artık; bize engel oluyorlar bahaneleriyle, temel atmama şovlarıyla, iş bilmezliklerini mağduriyet masallarıyla örtbas etmeye çalışarak reklam belediyeciliği yürütenlerle kaybedecek vaktimiz yok. Bizim vatandaşının derdini kendi derdi bilen, bulunduğu ilçedeki her haneyi kendi evi gibi bilen, laf değil icraat üreten gerçek belediyeciliğe ihtiyacımız var. Şehirlerimizin ve ilçelerimizin sorunlarına gerçekçi çözümler üreten, proje geliştiren, şehrinin ihtiyacına göre gelecek vizyonu çizebilen yerel yönetimlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Mart ayında açıklanacak 2023 yılı TÜİK verilerinde hem genelde, hem kadınlarda, hem de gençlerde, 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranlarını beklediklerini aktaran Işıkhan, "Aynı şekilde tüm öncü göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağını gösteriyor. İnşallah bu güzel gelişmeleri sizlerin desteğiyle daha da yukarı taşıyacağız. Aktif iş gücü programları ile işverenimize, işçisini kendisinin yetiştirdiği imkan tanıyoruz. Bu programlarımızın şartlarını esneterek daha fazla vatandaşımızın yararlanması noktasında adımlar atıyoruz. İş başı eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarından Mardin'de bugüne kadar 40 binden fazla vatandaşımız faydalanmıştır. Her yıl bir milyondan fazla kişinin işe yerleşmesine aracılık ediyor, işverenlerimizin aradığı elemanı bulmasına destek oluyoruz. Mardin'de 21 yılda, sadece İŞKUR aracılığıyla 44 bin vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık. Bugüne kadar toplam 51 bin kişi Toplum Yararına Programlardan yararlandırılmıştır. Mardin'de, 2002 yılında aktif sigortalı kişi sayısı 46 bin 549 iken 2023 yılı sonu itibarıyla aktif sigortalı sayısı 188 bin 948 olmuştur. Aktif sigortalı sayısı son 21 yılda 4 katına çıkmıştır. İnşallah bu sayıyı daha da artıracağız. Ayrıca, kadın istihdam projemiz, iş-pozitifin duyurusunu yapmıştık. Bu projeyle işverenle iş arayanı çevrimiçi olarak bir araya getirip istihdam ve işe yerleştirme süreçlerini hızlandırdığımız bir sistem kurduk" diye konuştu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da, kente son yıllarda çok önemli yatırımların yapıldığını belirterek "Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyüyen gelişmelerden istifade eden Mardin için var gücümüzle çalışıyor ve gayret ediyoruz" dedi. - MARDİN