Bakan Kurum, 3 bin 57 kişinin kurtarıldığını, arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi

Bakan Kurum, 3 bin 57 kişinin kurtarıldığını, arama çalışmalarının sürdüğünü söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Kurum, AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerinin kayıp vatandaşları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kurum, ekiplerin 3 bin 57 vatandaşı sağ salim kurtardığını açıkladı.
Bakan Kurum, " AFAD, jandarma ve emniyet ile itfaiye birimlerimizle kayıp vatandaşlarımızı bulmak için çalışmalara devam ediyoruz. Ekiplerimiz 3 bin 57 vatandaşımızı sağ salim kurtardılar" dedi.
Kaynak: İHA
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