Bakan Kurum, 6 güzergah trafiğe kapandı, 40 bin kişi elektriksiz kaldı diye açıkladı

Bakan Kurum, "Ulaşımda Eyüpsultan, Kemerburgaz ve Sarıyer'de 6 güzergah trafiğe kapatıldı. Elektrik kesintisi var, 40 bin vatandaşımız elektrik kesintisinden etkilendi. 9 bin civarında su baskını var. Cumartesi günü en geç, su baskınındaki tüm hasarı gidermeyi düşünüyoruz" dedi.