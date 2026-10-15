Bakan Kurum, 6 güzergah trafiğe kapandı, 40 bin kişi elektriksiz kaldı diye açıkladı

Bakan Kurum, 6 güzergah trafiğe kapandı, 40 bin kişi elektriksiz kaldı diye açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Kurum, Eyüpsultan, Kemerburgaz ve Sarıyer'de 6 güzergahın trafiğe kapatıldığını, 40 bin vatandaşın elektrik kesintisinden etkilendiğini ve 9 bin civarında su baskını olduğunu açıkladı. Su baskınlarındaki hasarın en geç Cumartesi günü giderilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Bakan Kurum, "Ulaşımda Eyüpsultan, Kemerburgaz ve Sarıyer'de 6 güzergah trafiğe kapatıldı. Elektrik kesintisi var, 40 bin vatandaşımız elektrik kesintisinden etkilendi. 9 bin civarında su baskını var. Cumartesi günü en geç, su baskınındaki tüm hasarı gidermeyi düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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