Bakan Memişoğlu, Manisa saldırısında yaralanan 11 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi

Bakan Memişoğlu, Manisa saldırısında yaralanan 11 kişinin tedavisinin sürdüğünü söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Memişoğlu, Manisa'daki saldırıdan etkilenen 11 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi. Memişoğlu, yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini açıkladı.
Bakan Memişoğlu: "( Manisa'daki saldırı) Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz."
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?