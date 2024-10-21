Bakan Tunç'tan FETÖ Açıklaması

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü üzerine X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Tunç, FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığı etkilemeyeceğini ifade etti.

"Bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir"

Mücadeleye aynı kararlılık ve azimle devam edileceğini belirten Tunç, "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir" ifade etti. - ANKARA